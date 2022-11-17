В Нижневартовске осудят полицейского за покрытие нелегального бизнеса

В Нижневартовске осудят бывшего оперуполномоченного, обвиняемого в получении взятки в крупном размере. Экс-полицейский получал денежные средства за сокрытие незаконной деятельности организации.

«В период с октября 2020 по ноябрь 2021 года обвиняемый, являясь должностным лицом, уполномоченным осуществлять борьбу с организованными формами преступности и выявления преступлений среди иностранцев, получил от директора общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность по устным и письменным переводам, копированию, подготовке документов и оказанию иных услуг в области миграции, в качестве взятки денежные средства в сумме 245 тысяч рублей, а также офисную бумагу на сумму 3 тысячи рублей за бездействие в отношении юридического лица, в том числе непринятие мер к выявлению нарушений и привлечению директора к ответственности», – отметили в пресс-службе СУ СКР по Югре.

Ранее Силовик из ХМАО предстанет перед судом за получение взяток на сумму более 5,8 миллионов рублей.