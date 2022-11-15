Медведь вышел к жилым домам в Нижневартовске

В Нижневартовске вечером накануне, 14 ноября, местные жители заметили бурого медведя. Он прогуливался по улице Садовая в старой части города, недалеко от озера Эмтор, пишут местные СМИ.

Вартоване сообщили о медведе в экстренную службу. «Информация сразу была направлена в полицию и в окружной Департамент недропользования и природных ресурсов. Приняты все необходимые меры реагирования. В черте города животное не обнаружено», – сообщает «Газета Варта».

В полиции жителей предупредили о необходимости быть бдительными. В этот период времени медведи могут быть агрессивными и представлять большую опасность.

Ранее в Природнадзоре ХМАО рассказали, как распознать берлогу медведя в зимнем лесу и избежать неожиданной встречи с хищником. Вероятность случайно наткнуться на берлогу и провалиться в нее очень мала, но случаи такие все же бывают, отметили в ведомстве.