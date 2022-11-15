В Нижневартовске полицейские доставили в роддом девушку, у которой начались схватки

Госавтоинспекторы Нижневартовска доставили в роддом девушку, у которой начались роды на 204 км автодороги «Сургут-Нижневартовск». Полицейских уведомил отец роженицы из-за невозможности своевременно приехать в медучреждение.

«Учитывая сложившуюся ситуацию, инспекторы дорожно-патрульной службы лейтенант полиции Сергей Мезенин и лейтенант полиции Владимир Никулин приняли решение отвезти девушку в роддом. Доложив ситуацию в дежурную часть МОМВД России «Нижневартовский», полицейские пересадили роженицу в патрульный автомобиль и, включив световые и звуковые сигналы, направились в роддом г. Нижневартовска», — отметили в УМВД Югры.

Женщина благополучно родила ребенка и встретилась с автоинспекторами на выписке из роддома. Полицейские поздравили семейную пару с пополнением и подарили автолюльку для ребенка, за что получили слова благодарности за оказанную помощь и содействие.