Прокуратура Нижневартовска проверит несчастный случай в бассейне спортивной школы города

Вчера, 14 ноября, в спортивной школе Нижневартовска на занятии по плаванию у 14-летнего мальчика случился приступ эпилепсии. Сейчас подросток находится в отделении реанимации со стабильным тяжелым состоянием. Ранее он был в коме, сообщили в «N1» со ссылкой на правоохранительные органы.

«По предварительным данным, на занятии по плаванию несовершеннолетний погрузился под воду и не смог самостоятельно выбраться. Персоналом учреждения ребёнок был извлечен из воды и по прибытии скорой медицинской помощи госпитализирован в больницу. В ходе проверки будет дана оценка исполнению должностных лиц спортивного учреждения обязанности по созданию безопасных условий обучения, требований мер безопасности на воде и своевременности оказания первой медицинской помощи ребенку», – рассказали в пресс-службе прокуратуры Югры.

Напоминаем, ранее в Сургуте учителя физкультуры, из-за которых ребенок погиб в школьном бассейне, получили сроки.