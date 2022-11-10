Пять человек пострадали при столкновении автомобилей в Нижневартовске

ДТП с пятью пострадавшими произошло вечером накануне, 9 ноября, в Нижневартовске. Столкнулись Ford Transit и «ВАЗ». По данным Госавтоинспекции ХМАО, 37-летний водитель Ford начал выполнять обгон в то время, когда водитель «ВАЗа», движущийся по той же полосе, включил указатель поворота налево.

В результате столкновения 64-летний водитель отечественной легковушки и 4 пассажирки Ford получили травмы, уточнили в ведомстве.

Всего за минувшие сутки в Югре произошло 4 ДТП, в которых 10 человек получили травмы.