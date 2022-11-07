Пациентку с синдромом Пейтца-Егерса прооперировали в Нижневартовске

Врачи-эндоскописты Нижневартовской ОКБ успешно прооперировали пациентку из Югорска с синдромом Пейтца-Егерса. Частота встречаемости аутосомно-доминантного наследственного заболевания – 1 случай на 50 000 – 200 000 населения. Синдром характеризуют появлением множества полипов желудочно-кишечного тракта, преимущественно в тонкой кишке.

«Операция проводилась в два этапа: сначала образования были удалены из толстой кишки, затем из верхних отделов желудочно-кишечного тракта. Самое крупное извлеченное новообразование составляло в длину пять сантиметров», – рассказал заведующий эндоскопическим отделением Михаил Рыжиков.

Пациентка благодарна врачам отделения за их заинтересованность в ее лечение. Ведь ранее, в других учреждениях, ей предлагали и вовсе удалить желудок. «Я в восторге от доктора Рыжикова, который действительно озаботился моей проблемой и был заинтересован в лечении. Он читал, советовался с коллегами, был внимательным, подробно объяснял весь ход операции и наших дальнейших действий. К такому доктору и за тысячу километров не сложно приехать», – поделилась девушка.

Отметим, что заболевание является неизлечимым. Теперь пациентка будет регулярно наблюдаться у врачей.