В Нижневартовске посадят жителя, угрожавшего полицейскому

За угрозы полицейскому — следствие и суд: житель Нижневартовска понесет наказание за несдержанность. Как сообщает СУ СК РФ по Югре, 52-летний вартовчанин, не раз судимый, 20 июня попал в поле зрения стражей порядка: те потребовали от него прекратить нарушение общественного порядка и проследовать отдел полиции. Бузотер, однако, идти со своими собеседниками отказался, заодно отругав их матом и применив угрозу насилия.

В итоге суд, который рассмотрел это дело, отправил нарушителя спокойствия в колонию строгого режим на два года.