Нижневартовские врачи впервые провели сонно-подключичное шунтирование и спасли пациентку от ампутации руки

Врачи окружной клинической больницы Нижневартовска спасли пациентку от ампутации руки, впервые применив сонно-подключичное шунтирование. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Югры.

Женщина обратилась в медучреждение с болями в левой руке. Врачи выяснили, что причина – атеросклероз. Ранее в 2016 году пациентке уже проводилась операция стентирования, но через шесть лет стент закрылся, рука начала болеть и постепенно синеть.Медики безуспешно пытались установить новый стент и приняли решение провести сонно-подключичное шунтирование для спасения руки.

«В ходе операции был восстановлен кровоток, рука пациентки стала теплой и нам удалось её сохранить», – отметил сердечно-сосудистый хирург БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница» Дмитрий Корнилов.

Ранее в Ханты-Мансийске впервые прооперировали пациентку с помощью нейрофизиологического мониторинга.