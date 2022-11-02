Грузовой лифт упал вместе с пассажиром в жилом доме Нижневартовска, сообщили жители

В Нижневартовске в одном из многоквартирных домов сорвался грузовой лифт с пассажиром. Как сообщается в паблике «Типичный краб 86» в VK, инцидент случился утром в среду, 2 ноября, в доме № 76 по улице 60 лет Октября. Внутри лифта находилась женщина с собакой, которая спускалась с 8 этажа.

«Говорят, начал падать с 4 этажа, и его вовремя поймали боковые уловители. Все живы, здоровы. Женщина отделалась испугом», - говорится в сообщении.

Указанный дом обслуживает АО «Управляющая компания № 1», пишет «Вестник Сургутского района». В диспетчерской УК отметили, что обращений по поводу сорвавшегося лифта не было. Сами жители в соцсетях отмечают, что лифты в доме находятся в плохом состоянии и давно нуждаются в замене. Люди надеются, что лифты обновят в рамках капремонта, однако по графику он запланирован лишь на 2032-2034 годы, сообщает издание.