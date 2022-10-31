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Водитель иномарки погиб в ДТП с «Камазом» в Нижневартовском районе

Один человек погиб и десять пострадали за выходные на дорогах ХМАО

Водитель иномарки погиб в ДТП с «Камазом» в Нижневартовском районе
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция ХМАО"

За минувшие выходные, 29 и 30 октября, на дорогах ХМАО погиб один человек и десять получили травмы, сообщает окружная Госавтоинспекция. Авария с погибшим произошла накануне на 68 км автодороги Покачи-Когалым в Нижневартовском районе. Установлено, что 68-летний водитель Hyundai выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Камазом» под управлением 27-летнего мужчины. В результате ДТП водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия, водитель грузовика получил травмы.

В Госавтоинспекции призвали водителей быть внимательными и осторожными за рулем и никогда не выезжать на полосу встречного движения на тех участках дороги, где это запрещено ПДД. Также следует выбирать безопасную скорость движения, соответствующую погодным и дорожным условиям.


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Сегодня в 10:23, просмотров: 120, комментариев: 0
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