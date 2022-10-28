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Мэр Нижневартовска отказался от фейерверков в Новый год, но оставил ледовые городки

Нижневартовск отказался от новогодних украшений и салютов

Мэр Нижневартовска отказался от фейерверков в Новый год, но оставил ледовые городки
Фото: unsplash.com

В Нижневартовске решили обойтись без новый новогодний украшений и праздничных салютов. Об этом сообщил глава города:

«В настоящее время какие-либо излишества неприемлемы. Праздничные мероприятия будут для создания новогоднего настроения у детей и в первую очередь из социально незащищенных категорий, а также семей мобилизованных земляков», – заявил мэр Дмитрий Кощенко.

Отмечается, что ледовые городки и снежные фигуры при этом будут созданы для детей. Для этого используют уже имеющиеся декоративные и световые конструкции. По словам Кощенко, соответствующее решение поддержала и общественная палата Нижневартовска – отказ от фейерверка в новогоднюю ночь и от покупки новых украшений.

Отметим, что ранее Ханты-Мансийск отказался от фейерверков в новогоднюю ночь.


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Сегодня в 13:47, просмотров: 104, комментариев: 0
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