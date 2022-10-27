Руководитель организации из Нижневартовска незаконно прописал у себя 225 мигрантов

Полицейские Югры в ходе профилактических мероприятий по выявлению иностранных граждан, незаконно находящихся на территории РФ, выявили 817 нарушений миграционного законодательства. Рекордсменом по количеству прописанных мигрантов стал директор фирмы из Нижневартовска. Мужчина незаконно зарегистрировал в частном доме 225 иностранцев.

«31-летний житель Нижневартовска с июня по сентябрь текущего года, являясь представителем коммерческой организации, организовал незаконную миграцию 225 граждан, путем фиктивной их регистрации в частном доме», – отметили в пресс-службе УМВД Югры.

Всего за неделю правоохранители возбудили 40 уголовных дел по фактам нарушений миграционного законодательства, а также подделку документов. Судами нарушителям назначено наказание в виде штрафов на общую сумму свыше 1,4 миллиона рублей.