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​На самой мощной котельной Нижневартовска заработал новый котел

Новый котел котельной №5 запустила в работу компания «Горэлектросеть» в Нижневартовске

​На самой мощной котельной Нижневартовска заработал новый котел
Фото: Горэлектросеть

Новый котел котельной №5, питающей почти половину многоквартирных домов Нижневартовска, запустила в работу компания «Горэлектросеть» во вторник, 25 октября. Он будет обеспечивать надежное теплоснабжение города до конца текущего отопительного сезона.

Комплексную реконструкцию котельной №5 компания-концессионер АО «Горэлектросеть» реализует в рамках выполнения инвестиционных обязательств. Объект снабжает теплом и горячей водой половину городского жилого фонда. Событие состоялось при участии представителя концедента – заместителя главы города, директора департамента ЖКХ Сергея Серикова.

Котельная № 5 построена в 1991 году, теплоноситель здесь генерируют шесть котлов КВГМ-100 мощностью 100 гигакалорий в час. Старый котел, введенный в эксплуатацию одновременно с запуском котельной, по причине сильного износа в последние годы выполнял функции резервного. Поэтому обновление оборудования прошло незаметно для потребителей, минимизация дискомфорта для абонентов – одна из приоритетных задач концессионера.

«Котельная поэтапно переходит на более экономичное и энергоэффективное оборудование. Новый котел оснащен современными газо-мазутными горелками. Их токсичность минимальна, а процесс сгорания газо-воздушной смеси происходит с меньшим расходом топлива. Усовершенствована конструкция конвективной части котла, где расположены элементы поверхностей нагрева, что значительно увеличивает эксплуатационную надёжность и ресурс работы оборудования. На этом котле смонтирована система автоматического управления на базе оборудования и программно-технического комплекса «АМАКС» нового поколения. Эти изменения позволяют внедрить безопасную технологию розжига котла, обеспечить безопасность эксплуатации в любом режиме управления и повысить экономию топлива при эксплуатации. В результате мы получим значительное повышение надежности и энергоэффективности стратегически важного для городской системы теплоснабжения объекта», - рассказал Александр Топалов, первый заместитель директора «Управления теплоснабжения г. Нижневартовска» (филиал АО «Горэлектросеть»).

Стоимость проекта по замене котла составила около 70 млн рублей, общая стоимость модернизации котельной № 5 – порядка 500 миллионов. Только в 2022 году АО «Горэлектросеть» инвестирует в модернизацию нижневартовской системы теплоснабжения 433 млн рублей.

«Сегодня мы проводим выездное совещание с целью проверки работы компании-концессионера. На котельной № 5 произвели замену котла, установили мощное и современное оборудование. Мы видим, что финансовые средства «Горэлектросеть» использует эффективно. Поэтому сегодня мы ставим предприятию оценку «отлично», оно хорошо справляется и работает для жителей города», - оценил работу концессионера Сергей Сериков, директор департамента ЖКХ Нижневартовска.

В следующем году специалисты филиала «Управление теплоснабжение г. Нижневартовска» приступят к работам по техническому перевооружению газораспределительного пункта этой котельной. Энергетики демонтируют изношенное оборудование и установят современные узлы регулирования и учета газа. Модернизация ГРП обеспечит безопасное управление технологическими процессами и эффективный контроль за расходом газа. Также планируется монтаж современного насосного парка, замена двух котлов и автоматизация системы управления их розжигом.


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Сегодня в 11:55, просмотров: 80, комментариев: 0
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