16+
Логотип Сиапресс
USD  61,1958   EUR  59,8378  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Югорчанин заплатил свыше 200 тысяч рублей за попытку заказать проститутку

Мошенники путем шантажа выманили у югорчанина свыше 200 тысяч рублей

Югорчанин заплатил свыше 200 тысяч рублей за попытку заказать проститутку
Фото: pixabay

В дежурную часть Нижневартовска обратился 30-летний житель Сургута. Он пояснил, что стал жертвой мошенников, пока находился на сессии в Нижневартовске.

Выяснилось, что мужчина решил скрасить досуг и воспользоваться услугами проститутки. Для этого он обзвонил объявления, размещенные на различных сайтах, но ему никто не ответил. Вскоре югорчанину перезвонил неизвестный мужчина, который сообщил, что из–за звонков произошел сбой в работе сайта, что привело к его блокировке.

«Собеседник настойчиво рекомендовал возместить услуги разблокировки онлайн - кассы и специализированной программы, добавив к тому же, что если ущерб восстановлен не будет, то об этом узнает семья звонившего», - рассказали подробности в пресс-службе УМВД по ХМАО.

В результате потерпевший перечислил за «неоказанные услуги» 217 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:32, просмотров: 112, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Вартовчанка порубила автомобиль топором 831
  2. Югорчанин ударил головой полицейского - возбуждено дело 741
  3. Сериалы-новинки // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 643
  4. ​Судебные приставы незаконно удержали у сургутянина деньги 561
  5. В Пыть-Яхе задержали 32-летнюю жительницу Нефтеюганска со спайсом 396
  6. В России на фоне мобилизации вырос спрос на временных курьеров и водителей 383
  7. ​В Ханты-Мансийске из-за мобилизации отменят новогодние мероприятия и фейерверк 335
  8. В Югре участились пожары строений 331
  9. Югорчанка стала чемпионом России по боксу 320
  10. Сургут удерживает лидерство в Югре по заболеваемости ковидом 270
  1. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 5984
  2. ​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей 3501
  3. В Югре идут новые отправки мобилизованных 2877
  4. Сургутский ресторан «VIP 777» планируют снести в декабре 2022 года 2228
  5. В Нижневартовске опубликовали карту укрытий для населения 2129
  6. Жителям Сургута рекомендовали оставаться дома в понедельник 2067
  7. Николай Заболотнев: «Мы сделали из премии «Отец года» настоящий семейный праздник» 1926
  8. Администрация Сургута приватизирует еще три объекта 1741
  9. В поселении Сургутского района случился сильный пожар на заправке 1567
  10. ​Великие и не очень 1555
  1. СМИ: в Югре начинается вторая волна мобилизации 40042
  2. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 20744
  3. СМИ сообщили о брони от мобилизации для сотрудников «Роснефти» в ХМАО 8109
  4. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 6968
  5. Опубликована карта укрытий для населения в Сургуте 5984
  6. В Югре опровергли информацию о второй волне мобилизации 5544
  7. Наталья Комарова: заседания призывной комиссии в Югре будут проходить в прямом эфире 3642
  8. Сейчас начнется 3547
  9. ​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей 3501
  10. ​Пугачева вошла в горящую избу и пытается на скаку остановить коня 3472

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика