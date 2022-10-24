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​Вартовчанка порубила автомобиль топором

Жительница Нижневартовска напала на автомобиль с топором

​Вартовчанка порубила автомобиль топором
Видео: телеканал N1 / vk.com

В Нижневартовске неизвестная женщина напала с топором на автомобиль, припаркованный во дворе жилого дома. Инцидент произошел сегодня утром на ул. Мира, 60/6. Видео с места опубликовал телеканал N1.

«Утро на Мира, 60/6 началось с настоящего представления. Под громкие крики мужчины с балкона дама топором разбивала его тачку. Причину такой страсти никто из соседей не знает», – говорится в описании к видео.

В комментариях югорчане предположили, что это была месть со стороны женщины. И не исключили благополучного разрешения конфликта. «Они помирятся и купят новые стекла», - написал один из комментаторов.


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Сегодня в 11:17, просмотров: 35, комментариев: 0
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