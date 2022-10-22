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Мэр Нижневартовска готов разорвать контракт с подрядчиком, который не успевает сдать спортплощадку в срок

В Нижневартовске сдача спортобъекта у гимназии №1 может сорваться из-за подрядчика

Мэр Нижневартовска готов разорвать контракт с подрядчиком, который не успевает сдать спортплощадку в срок
Фото: vk.com/ofnv86

Мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко пригрозил подрядчику разрывом контракта и занесением в список недобросовестных поставщиков, если спортивная площадка у гимназии №1 не будет сдана в срок. Отмечается, что на данном участке должны были появиться беговая дорожка, футбольное, волейбольное и баскетбольное поля.

Подразумевалось, что объект возведут к концу октября, однако выяснилось, что вместо основного подрядчика над возведением площадки трудятся рабочие иной организации – они приступили к работе 10 дней назад.

«Если 31 октября этот проект не будет реализован, то муниципалитет расторгнет контракт в одностороннем порядке. По федеральному закону такого неблагонадежного поставщика услуг можно внести в реестр недобросовестных. В интересах компании сделать все в срок и качественно», – подчеркнул Дмитрий Кощенко.

Добавим, что реестр недобросовестных подрядчиков призван служить защитой от невыполнения ранее взятых обязательств. Организации, которые были в реестре, не пройдут предварительный отбор, а значит не смогут получить объем работ.


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