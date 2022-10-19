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​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей

Квартиру с золотым туалетом в Нижневартовске оценили в 12 млн рублей

​Квартиру с золотым туалетом продают в Югре за 12 млн рублей
Фото: сайт Avito

В Нижневартовске выставили на продажу за 11,9 млн рублей трехуровневую квартиру с позолоченным туалетом. Объявление опубликовано на сайте Avito.

Квартира расположена в одном из домов на ул. 60 лет Октября. Ее общая площадь превышает 128 кв. м. В жилище выполнен дизайнерский ремонт с лепниной и позолотой в туалетной комнате, указал владелец. Высота потолков достигает трех метров, а площадь одной только кухни составляет 40 кв. м.

Ранее мы рассказывали о самых дорогих и самых дешевых машинах с пробегом, выставленных на продажу в Сургуте на сайте Avito. Цены варьируются от 37 тыс. рублей до 34 млн рублей.


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Сегодня в 15:36, просмотров: 230, комментариев: 0
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