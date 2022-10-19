Квартиру с золотым туалетом в Нижневартовске оценили в 12 млн рублей

В Нижневартовске выставили на продажу за 11,9 млн рублей трехуровневую квартиру с позолоченным туалетом. Объявление опубликовано на сайте Avito.

Квартира расположена в одном из домов на ул. 60 лет Октября. Ее общая площадь превышает 128 кв. м. В жилище выполнен дизайнерский ремонт с лепниной и позолотой в туалетной комнате, указал владелец. Высота потолков достигает трех метров, а площадь одной только кухни составляет 40 кв. м.

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