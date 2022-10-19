Драматург из Нижневартовска сообщил об обысках в квартире. В полиции и СК их не подтвердили

Драматург из Нижневартовска Алексей Житковский сообщил сегодня, что в его квартире в Нижневартовске проходят обыски. Пост об этом он опубликовал в соцсети «ВКонтакте».

«Я, Житковский Алексей Витальевич, драматург. Сейчас работаю над детским спектаклем в округе. Сегодня, в мое отсутствие, у подъезда задержали мою жену Житковскую Ирину Дмитриевну. Пять полицейских зашли к нам домой и начали обыск. Ищут доказательства моей вины непонятно в чем. С женой у меня нет связи. Ей запретили мне звонить. Из полиции мне никто не звонил. Ранее я ни по какому делу не привлекался. У нас дома трое детей. Я переживаю за судьбу жены и детей и прошу в этом срочно разобраться. Пожалуйста, огласка», – написал драматург.

В полиции города телеканалу N1 не подтвердили участие сотрудников УМВД в обысках у драматурга. Следственный комитет также заявил о непричастности к обыскам, отметил телеграм-канал «Сейчас | Нижневартовск».

«Пресс-служба окружного Следственного комитета заявила, что непричастна к этому делу и комментировать его как-либо не может», - говорится в сообщении канала.

Алексей Житковский – известный российский драматург и сценарист. Живет в Нижневартовске с 2006 года. Является победителем и финалистом крупнейших конкурсов и фестивалей драматургии.