На вартовчанина завели уголовное дело за поджог с помощью бутылки с бензином

Полицейские завели уголовное дело против 33-летнего местного жителя по статье о хулиганстве. По версии следствия, мужчина, будучи пьяным, кинул на асфальт автомобильной парковки в районе дома 7 по улице Менделеева бутылку с бензином, в результате произошло возгорание.

«Поводом стала обида на сотрудников развлекательного заведения, находящегося рядом с парковкой, которые не пустили его внутрь. Расстроившись, он отправился на работу, где и взял бензин», - сообщили в пресс-службе полиции.

Буйного вартовчанина заключили под стражу в порядке ст. 91 УК РФ.