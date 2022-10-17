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​Вартовчанин с бутылкой бензина едва не сжег парковку

На вартовчанина завели уголовное дело за поджог с помощью бутылки с бензином

​Вартовчанин с бутылкой бензина едва не сжег парковку
скрин видео / телеграм-канал "Полиция Югры"

Полицейские завели уголовное дело против 33-летнего местного жителя по статье о хулиганстве. По версии следствия, мужчина, будучи пьяным, кинул на асфальт автомобильной парковки в районе дома 7 по улице Менделеева бутылку с бензином, в результате произошло возгорание.

«Поводом стала обида на сотрудников развлекательного заведения, находящегося рядом с парковкой, которые не пустили его внутрь. Расстроившись, он отправился на работу, где и взял бензин», - сообщили в пресс-службе полиции.

Буйного вартовчанина заключили под стражу в порядке ст. 91 УК РФ.


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Сегодня в 09:06, просмотров: 28, комментариев: 0
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