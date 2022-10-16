В Нижневартовске осудили жителя за «пьяное» убийство

Житель Нижневартовска отправится на нары — его вина в убийстве доказана. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по ХМАО-Югре. Суд вменил ему в вину причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

Речь об убийстве, которое произошло 18 января этого года: во время одной из попоек возник бытовой конфликт — мужчина потребовал от собутыльницы прекратить злоупотреблять спиртным. Та отказалась, и реакция поборника трезвости стала для нее фатальной: тот избил ее до смерти.

Подсудимый свою вину признал и раскаялся в содеянном — но расплачиваться все же придется лишением свободы на 6 лет 10 месяцев в колонии строгого режима.