Строительство двух новых дорог в Нижневартовске обошлось в сумму более 500 млн

В Нижневартовске открылись две дороги – по улицам Московкина и Нововартовской. Это поможет разгрузить уже существующие пути в городе. Отмечается, что общая стоимость двух объектов – более 500 миллионов.

«Новая дорога – это еще и важнейший объект для развития Восточного планировочного района города (за улицей Ханты-Мансийской). Это необходимо для создания комфортных условий для жителей новых микрорайонов. Рядом строят новые дороги на улицах Фармана Салманова и Северной. Они в дальнейшем должны соединиться с одной стороны с улицей Интернациональной, открывающей выезд на межмуниципальные дороги, и улицей Нововартовской», – отметил глава города Дмитрий Кощенко.