Дожди, туман и заморозки ожидаются в Югре в выходные

Дожди, туман и заморозки ожидаются в предстоящие выходные в ХМАО. Ночью столбик термометра опустится до минусовых температур. Такой прогноз дали в Обь-Иртышском управлении по гидрометеорологии, пишет «Вестник Сургутского района».

В субботу, 15 октября, синоптики прогнозируют +4+11 градусов днем и до -6 градусов ночью. В течение дня будет облачно, местами возможны небольшие дожди и туман. Ветер юго-восточный со скоростью 4-9 м/с.

В воскресенье, 16 октября, температура воздуха днем составит +5+10 градусов, ночью от -5 до +5 градусов. Ожидается пасмурная погода, не исключены дожди и туман. Ветер умеренный со скоростью 4-9 м/с.