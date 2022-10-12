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В Нижневартовске осудят водителя самосвала, сбившего женщину

В Нижневартовске пойдет под суд водитель самосвала, сбивший женщину на пешеходном переходе

В Нижневартовске осудят водителя самосвала, сбившего женщину
Фото: unsplash.com

В Нижневартовске осудят водителя самосвала, который сбил на нерегулируемом пешеходном переходе 47-летнюю женщину. В результате инцидента, пострадавшая получила тяжкий вред здоровью.

«Следствием установлено, что в июле 2022 года водитель самосвала, двигаясь по ул. 2П Западного промышленного узла в г.Нижневартовске, вел автомобиль со скоростью, превышающей установленное ограничение, не учитывая дистанцию до движущегося впереди транспортного средства. При приближении к нерегулируемому пешеходному переходу обвиняемый возможные меры к снижению скорости не принял и совершил наезд на легковой автомобиль, который отбросило вперед на пешехода-женщину, переходившую проезжую часть, а в последующем совершил наезд грузовым автомобилем на неё», – сообщили в прокуратуре Югры.

Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 264 УК РФ «нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


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Сегодня в 11:04, просмотров: 52, комментариев: 0
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