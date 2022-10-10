Вартовчане могут привиться назальной вакциной от ковида в поликлиниках и мобильном пункте

Вартовчане могут привиться назальной вакциной от коронавируса. Во взрослые поликлиники города поступило 6000 насадок-распылителей для интраназального введения. При этом пациенты могут также обратиться в мобильный пункт вакцинации в ТРЦ «ЮграМолл».

«Согласно инструкции вакцинация проводится препаратом «Гам-Ковид-Вак» (Спутник-V) по-прежнему в 2 этапа с интервалом в 21 день. Кроме того, для желающих также предусмотрено однокомпонентное введение. Перед введением препарата рекомендуется высморкаться, проверить проходимости носовых ходов», – сообщили в Нижневартовской городской поликлинике.

Стоит отметить, после введения вакцины интраназальным способом пациент должен находиться под наблюдением медицинских работников в течение 30 минут. В течение двух часов следует воздерживаться от чихания и высмаркивания, также необходимо исключить курение, прием пищи и жидкости.

Напомним, что в Югру поступило партия из 48 тысяч штук назальной вакцины поступила на прошлой неделе.