В Нижневартовске завершилось строительство второго этапа дороги на улице Нововартовской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города в своем телеграм-канале.

«Строители ООО «ВОРТ» возвели участок до поселка Энтузиастов. Всего запланировано строительство четырех участков. Мероприятие проводилось в рамках реализации «Безопасные качественные дороги» при поддержке Правительства Югры», - говорится в сообщении.

По данным городского управления капитального строительства, дорога включает четыре полосы движения, ширина проезжей части 15 метров. Есть тротуары, велодорожки, построена система ливневой канализации, установлено освещение, выполнено благоустройство дороги и озеленение территории.

Ввод дороги в эксплуатацию запланирован к 15 октября – ко Дню автомобилиста.