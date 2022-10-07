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​В Нижневартовске завершают строительство двух важных участков дорог

Открытие двух новых участков дорог в Нижневартовске состоится 14 октября

​В Нижневартовске завершают строительство двух важных участков дорог
Фото: администрация Нижневартовска

На следующей неделе, 14 октября, в Нижневартовске пройдет открытие двух новых участков дорог в Восточном районе города. Движение по улицам Московкина и Нововартовской будет доступно примерно с 16:00, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Учитывая необходимость капитальной дороги в данном районе, власти города определили проект по улице Московкина одним из приоритетных. Протяженность дороги – около 584 метров. Она включает три полосы для движения, тротуары, велодорожки, парковки, карманы для автобусных остановок», – подчеркнули в ведомстве.

Дорога по улице Московкина была возведена в рамках контракта жизненного цикла. Подрядчиком выступила компания «Северавтодор». Отметим, что поручение по ее строительству было дано губернатором Югры Натальей Комаровой во время встречи с жителями города.

Еще один социально значимый объект – участок дороги по улице Нововартовской. На сегодняшний день это единственная транспортная артерия, соединяющая основную часть города со старой. Новая дорога включает четыре полосы движения, тротуары, велодорожки и ливневую канализацию. Объект реализован в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».


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Сегодня в 10:19, просмотров: 140, комментариев: 0
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