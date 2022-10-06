Полицейские Нижневартовска задержали безработного мужчину с наркотическими веществам

Полицейские из Нижневартовска задержали на улице подозрительного мужчину с невнятной речью и развязным поведением. Сотрудники полиции провели личный досмотр вартовчанина, после которого он рассказал, что распространил закладки с мефедроном общим весом более 115 граммов.

«Следственно-оперативная группа изъяла из оборудованных злоумышленником тайников и в ходе личного досмотра, задержанного 26 свертков. Часть из которых была спрятана в носке, а другая в пачке из под чипсов», – сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических веществ или их аналогов». Максимальное наказание – 20 лет лишения свободы. Предварительное расследование продолжается.