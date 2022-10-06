16+
Логотип Сиапресс
USD  59,4043   EUR  58,0613  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Врачи из Нижневартовска вернули женщине возможность дышать и говорить

В Нижневартовске врачи удалили женщине новообразование в гортани

Врачи из Нижневартовска вернули женщине возможность дышать и говорить
Фото: unsplash.com

Врачи окружной клинической больницы Нижневартовска вернули возможность дышать и говорить 69-летней жительнице Лангепаса. Женщине удалили кисту больших размеров, которая препятствовала нормальному дыханию и функциям гортани.

В отделение анестезиологии-реанимации №2 окружной больницы женщину доставили скорой помощью уже в критическом состоянии. Пациентка не разговаривала и не могла дышать самостоятельно. Медики провели КТ и выявили новообразование, которое деформировало структуру гортани и мягких тканей шеи. После необходимой подготовки к операции команда, состоящая из врачей оториноларингологов и врача челюстно-лицевого хирурга - удалила новообразование и одновременно провела пластику гортани.

«Очень важно отметить, что благодаря реаниматологам, которые смогли интубировать пациентку, т.е. завели трубку через гортань в трахею и дали наркоз, обойдя необходимость наложения трахеостомы, удалось сократить период реабилитации, и пациентка не столкнулась с тем дискомфортом, который возникает после такой процедуры», - рассказал заведующий оториноларингологическим отделением Максим Манаков.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:44, просмотров: 36, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Сургутский журналист найден мертвым у себя дома 983
  2. ​И кто отменяет культуру? 675
  3. Торговый центр опального бизнесмена Копайгоры вновь выставили на продажу 568
  4. ​Мобилизация может коснуться и транспорта. Разбираемся, грозит ли «призыв» вашему авто 557
  5. В ХМАО скончался пациент с ковидом 513
  6. В 20А микрорайоне Сургута прошла общественная приемка очередного этапа благоустройства парка 511
  7. ​Вы сеете разумное, доброе, вечное, и это не просто призвание, это — миссия 503
  8. ​Учитель — это прежде всего призвание, особенное состояние души, и уже потом – работа 481
  9. Бывшая глава Белого Яра обжалует решение суда 406
  10. Два новых сквера построят в Сургуте до 2024 года 399
  1. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 9450
  2. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 5187
  3. Югра выполнила план по мобилизации 2434
  4. ​300 югорцев 2407
  5. «Горизонт планирования в России уменьшился до 10 минут». Как россияне горько шутят о происходящем 1981
  6. «Мы должны заниматься не просто импортозамещением, но созданием новых рынков и технологий. У Югры для этого есть всё» 1978
  7. Покупать или продавать квартиру во время частичной мобилизации? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 1791
  8. За разбирательством в деле с запертой в автобусе школьницей из Сургута следит глава СКР 1779
  9. Полиция Югры поймала 13 девушек легкого поведения 1761
  10. Вячеслав Володин сообщил о запрете выезда с места жительства россиянам, состоящим на воинском учете 1701
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 27539
  2. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 11947
  3. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 9450
  4. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 8896
  5. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 8010
  6. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 6716
  7. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 5687
  8. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 5187
  9. Два одиночных пикета против мобилизации прошли в Сургуте 4622
  10. Как обезопасить свой телефон от прослушки? // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС 3837

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика