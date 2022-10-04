Югорчанин украл у бывшего работодателя деньги, чтобы заплатить за кредит

В Нижневартовске руководитель одной из транспортных компаний обратился в полицию с заявлением о краже. По словам мужчины, утром он обнаружил на предприятии поврежденные окно и двери, из кабинета пропали деньги и рабочее оборудование.

Полицейские установили подозреваемого. Им оказался 31-летний мужчин, который работал водителем в компании и знал, где находится деньги. Вартовчанин признался в содеянном: он задолжал банку и, чтобы закрыть кредит, решил воспользоваться деньгами работодателя.

«Для этого подозреваемый сымитировал кражу: запер за собой замок, попытался приподнять входную дверь и разбил окно, разбросал вещи по офису, а для большей убедительности подкинул небольшую трубу, как орудие», - рассказали в пресс-службе УМВД по ХМАО.

В ходе обыска полицейские обнаружили похищенное оборудование и свыше 300 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело о краже в крупном размере. Югорчанину грозит лишение свободы до 6 лет.