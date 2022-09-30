В Югре выдали Узбекистану разыскиваемого преступника

В марте 2022 года полиция Нижневартовска задержала разыскиваемого с мая 2019 года правоохранительными органами Узбекистана иностранца. Мужчина разыскивался за мошенничество в особо крупном размере.

«По результатам экстрадиционной проверки, проведенной прокуратурой округа, Генеральная прокуратура Российской Федерации в июне 2022 года удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан о его выдаче», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

В сентябре текущего года иностранного гражданина выдали компетентным органам Узбекистана.