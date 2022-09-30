16+
Логотип Сиапресс
USD  57,4130   EUR  55,4064  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Нижневартовске выдали Узбекистану разыскиваемого мошенника

В Югре выдали Узбекистану разыскиваемого преступника

В Нижневартовске выдали Узбекистану разыскиваемого мошенника
Фото: unsplash.com

В марте 2022 года полиция Нижневартовска задержала разыскиваемого с мая 2019 года правоохранительными органами Узбекистана иностранца. Мужчина разыскивался за мошенничество в особо крупном размере.

«По результатам экстрадиционной проверки, проведенной прокуратурой округа, Генеральная прокуратура Российской Федерации в июне 2022 года удовлетворила запрос Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан о его выдаче», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Югры.

В сентябре текущего года иностранного гражданина выдали компетентным органам Узбекистана.


нравится (1) не нравится (0)
Сегодня в 11:30, просмотров: 131, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 2767
  2. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 2473
  3. За разбирательством в деле с запертой в автобусе школьницей из Сургута следит глава СКР 767
  4. В Сургуте активно расселяют жителей аварийного жилья 760
  5. Тарифы на электроэнергию для населения повысят на 9% 655
  6. ​Опыт Югры по строительству школ по концессии будет растиражирован на всю страну 632
  7. ​«Сердце Югры» забилось на ВДНХ 617
  8. ​Проекты из Югры вновь попали в федеральный топ инициативного бюджетирования 610
  9. ​Югра провела большую международную конференцию на тему этнокультурного наследия 574
  10. На вопросы югорчан о мобилизации ответит чат-бот 543
  1. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 7232
  2. В Нефтеюганске поймали двух проституток, отказавшихся возвращать деньги 2767
  3. Рамзан Кадыров предложил частично мобилизовать силовиков 2694
  4. ​В России все еще существует альтернативная гражданская служба. Разбираемся, работает ли она во время мобилизации 2473
  5. ​Пугачева вошла в горящую избу и пытается на скаку остановить коня 2298
  6. В Югре открыли центр помощи тем гражданам, кого ошибочно мобилизовали 2289
  7. Бывший вице-мэр Сургута продолжит карьеру чиновника в Кировской области 1795
  8. Россия заняла первое место в мире по неравенству благосостояния 1791
  9. ​Дорогу осилит сидящий. Советнику президента показали, как в Сургуте осужденных готовят к жизни на воле 1771
  10. Адвокат из Сургута ответит по закону за мошенническую сделку 1692
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 26984
  2. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 11310
  3. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 8395
  4. Ответы на популярные вопросы о частичной мобилизации в РФ // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 7232
  5. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 5667
  6. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 5642
  7. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 5166
  8. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 5137
  9. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 4942
  10. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 4584

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика