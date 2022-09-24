В Нижневартовске ребенку удалили часть кишечника из-за проглоченных магнитов

Пятилетний ребенок из Радужного проглотил восемь магнитов и скрепку. Мальчика доставили в детскую окружную больницу Нижневартовска только после того, как его состояние ухудшилось. Об этом пишет телеканал N1.

Отмечается, что мальчика пришлось прооперировать. Доктора обнаружили множественные отверстия в кишечнике и гнойный перитонит. Часть кишечника пришлось удалить. Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.

Напомним, что такой случай – не единственный. Ранее мы писали о девятимесячном малыше, который проглотил две батарейки.