16+
Логотип Сиапресс
USD  59,8318   EUR  58,9388  

Новости

Больше новостей
Какое у вас настроение?

Прекрасное 31.8%

Тревожное 47.8%

Ужасное 20.4%

Всего голосов: 201

Комментировать
0
Вы скучаете по ушедшим из России IKEA, Coca-Cola, Apple, Samsung и Adidas?

Да 45.1%

Нет 54.9%

Всего голосов: 195

Комментировать
0
Вас беспокоит рост цен?

Да 74.2%

Нет 18.1%

Не замечаю роста цен 4.9%

Не знаю 2.7%

Всего голосов: 182

Комментировать
0
Если ваш ребенок заявит, что хочет уехать из России, вы:

Его поддержите 38.6%

Его осудите 18.4%

Оставите выбор за ним 39.2%

Не знаю 3.8%

Всего голосов: 158

Комментировать
0
Больше опросов

Пьяный вартовчанин решил развлечь себя стрельбой в воздух

Хулигану из Нижневартовска грозит до семи лет за стрельбу из травматического пистолета

Пьяный вартовчанин решил развлечь себя стрельбой в воздух
Фото и видео: pixabay.com, полиция Югры

Накануне утром жители жилого дома по улице Омской в Нижневартовске пожаловались на звуки, похожие на выстрелы. Оказалось, что пьяный горожанин решил себя развлечь после застолья.

«Полицейские в течение нескольких часов установили личность гражданина, нарушившего в утреннее время покой жильцов дома. Выяснилось, что 32-летний мужчина ночью употреблял спиртные напитки, а после застолья решил пострелять из травматического пистолета. Нарушитель спокойствия вышел во двор и, не осознавая степени возможной опасности, произвел выстрел в воздух», – рассказали в пресс-службе полиции Югры.

Хулигану грозит лишение свободы сроком до семи лет. В настоящий момент мужчина отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 09:43, просмотров: 130, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Два одиночных пикета против мобилизации прошли в Сургуте 2615
  2. ​Сургутянка стала участницей известного воспитательного телешоу 854
  3. В сургутском аэропорту задержали горе-продавцов с мешками чабреца 803
  4. Строительство школы в 35А микрорайоне Сургута под угрозой 802
  5. Югорчанина поймали на улове рыбы из Красной книги 657
  6. Проект лагеря «Барсова гора» прошел историко-культурную экспертизу 641
  7. В МВД опровергли присутствие представителей военкоматов на постах ГИБДД 633
  8. Администрация Сургута на думском комитете рассказала, как будет бороться со стихийными стоянками фур 622
  9. ​Аферисты за сутки украли в ХМАО почти 10 миллионов рублей 607
  10. Как обезопасить свой телефон от прослушки? // КОНСУЛЬТАЦИЯ СИА-ПРЕСС 605
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 25584
  2. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 6062
  3. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 3821
  4. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 3391
  5. Два одиночных пикета против мобилизации прошли в Сургуте 2615
  6. Россияне могут покидать место жительства при мобилизации, если не получили повестку 2016
  7. Куда сходить в Сургуте на выходных 17-18 сентября? // АФИША 1611
  8. ​«Провинциальная вторичность»: Артемию Лебедеву не понравился сургутский Биг-Бен 1583
  9. В Югре разыскивают убийцу несовершеннолетней из Нягани 1510
  10. В Сургуте приступили к замене старых урн 1458
  1. Путин объявил о частичной мобилизации 25584
  2. Подача отопления в Сургуте начнется с понедельника и продлится пять дней 7510
  3. Изменятся ли правила выезда из страны в связи с частичной мобилизацией? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 6062
  4. Как 37 лет назад Горбачёв в Сургут приезжал 5093
  5. В ДТП погибла директор популярной в Сургуте клиники красоты 4508
  6. ​Сбежавших в ХМАО подростков нашли почти за полторы тысячи километров от дома 4320
  7. ​Снег не за горами. На Югру надвигаются холода 3839
  8. Сургутские врачи вылечили пациента от рака последней стадии новыми методами терапии 3821
  9. Сургутские военкоматы не раскрывают деталей мобилизации 3391
  10. На югорском месторождении заметили стаю волков 3208

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика