Хулигану из Нижневартовска грозит до семи лет за стрельбу из травматического пистолета

Накануне утром жители жилого дома по улице Омской в Нижневартовске пожаловались на звуки, похожие на выстрелы. Оказалось, что пьяный горожанин решил себя развлечь после застолья.

«Полицейские в течение нескольких часов установили личность гражданина, нарушившего в утреннее время покой жильцов дома. Выяснилось, что 32-летний мужчина ночью употреблял спиртные напитки, а после застолья решил пострелять из травматического пистолета. Нарушитель спокойствия вышел во двор и, не осознавая степени возможной опасности, произвел выстрел в воздух», – рассказали в пресс-службе полиции Югры.

Хулигану грозит лишение свободы сроком до семи лет. В настоящий момент мужчина отпущен под подписку о невыезде и надлежащем поведении.