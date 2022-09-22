В Нижневартовске осудили ОПГ, организовавшей игорный дом

В Нижневартовске вынесли приговор ОПГ, создавшей нелегальное казино. Следствием и судом установлено, что в течении года участники организованной группы под руководством 33-летнего жителя Московской области, ранее приговоренного к лишению на два года условно и штрафом в 100 тысяч рублей, незаконно организовали и проводили азартные игры в помещении нежилого здания. Они использовали карточные столы и игровые автоматы.

У обвиняемых изъяты два игровых стола, наборы игровых фишек и игральных карт, четыре игровых автомата, около 50 тысяч рублей, а также документация и предметы, которые использовались в преступной деятельности.

Приговором назначено наказание в виде лишения свободы на срок от одного года и шести месяцев до двух лет условно со штрафом в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Приговор ещё не вступил в законную силу.