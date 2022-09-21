В Нижневартовске ремонтируют газопровод

С 21 по 23 сентября в старой части Нижневартовска будет временно прекращена поставка газоснабжения. Связано это с ремонтом сетей, рассказали в пресс-службе администрации города.

«По информации ООО «Нижневартовскгаз», в связи с ремонтно-восстановительными работами на сетях газоснабжения «Газопровод от котельной №3А до площадки котельной совхоза Нижневартовска» с 21 сентября (с 8 часов) до 23 сентября (до 17 часов) поставка газоснабжения будет временно прекращена для следующих потребителей», – объяснили в ведомстве.

Так, временное прекращение газоснабжение пройдет на следующих участках: