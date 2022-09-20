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Вторая библиотека нового поколения откроется в Нижневартовске

Современная библиотека в Нижневартовске откроет свои двери 24 сентября

Вторая библиотека нового поколения откроется в Нижневартовске
Фото: администрация Нижневартовска

В Нижневартовске откроется вторая библиотека нового поколения. Горожане смогут оценить три этажа с уникальными площадками для общения, саморазвития и встреч уже 24 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовска.

«Неоднократно посещал объект в ходе реализации, и сегодня вижу завершающий этап, когда уже все готово к встрече посетителей. Направление национального проекта «Культура» по созданию модельных библиотек – это яркий пример того, когда меняются пространства под запрос каждого жителя нашего города, начиная от самых маленьких вартовчан и заканчивая старшим поколением. Уверен, библиотеки такого современного наполнения – только начало. Мы будем продолжать работу в данном направлении», – подчеркнул глава города Дмитрий Кощенко.

На первом этаже библиотеки расположились детский отдел «Муравейник», центр общественного доступа и молодежное литературное кафе. На втором: абонемент «12 месяцев чтения», арт-студия «Вдохновение» для проведения разнообразных мастер-классов, а также Зал дружбы народов, где будут проходить встречи представителей национальных объединений и храниться уникальные издания на множестве языков народов России. Третий этаж: залы «Вне сети», «Молодежный проспект», а также событийный зал.

Отметим, что проект реализовали за счет средств из федерального бюджета. А благодаря депутатскому фонду и городскому бюджету в новой библиотеке оформили фасад здания и создали доступную среду для читателей с ограниченными возможностями здоровья.


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Сегодня в 10:12, просмотров: 349, комментариев: 0
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