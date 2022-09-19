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В Югре задержали наркосбытчика-рецидивиста

В Нижневартовске поймали ранее судимого наркоторговца

В Югре задержали наркосбытчика-рецидивиста
Фото: unsplash.com

Полицейские Нижневартовска в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали ранее судимого 31-летнего местного жителя на лестничной площадке одного из домов города. При досмотре у мужчины обнаружили сверток с почти 9 граммами синтетического наркотика.

«Злоумышленник пояснил, что с начала августа 2022 года занимается сбытом наркотических средств. Вартовчанин приобретал наркотик посредством сети Интернет, затем раскладывал в оборудованные им тайники, а также из рук в руки», - сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, организованной группой, в крупном размере». Максимальное наказание по данной статье – лишение свободы на срок до 15 лет. Обвиняемому избрана мера пресечения в виде ареста.


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Сегодня в 12:29, просмотров: 32, комментариев: 0
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