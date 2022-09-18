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В Нижневартовске кондитер поплатился за использование изображений «Малышариков»

Нижневартовский кондитер заплатил 50 тысяч за нарушение авторских прав

В Нижневартовске кондитер поплатился за использование изображений «Малышариков»
Фото: unsplash.com

Нижевартовский кондитер заплатил 50 тысяч компенсации за использование украшений для тортов в виде героев мультфильма «Малышарики». Об этом пишет Muksun.FM. Сообщается, что компании ООО «Мармелад Медиа» и ООО «Продюсерский центр «Рики» обратились в суд и сообщили о нарушении своих исключительных авторских прав на использование изображений мультипликационных героев.

Суд встал на сторону компаний: «Разрешение на использование товарных знаков и произведений изобразительного искусства правообладателей ответчик не получал, следовательно, их использование в коммерческой деятельности осуществлено незаконно – с нарушением исключительных прав правообладателей».


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Сегодня в 12:50, просмотров: 99, комментариев: 0
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