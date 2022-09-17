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Югорского медика осудят за смерть ребенка после операции

Врач из Нижневартовска предстанет перед судом за смерть подростка после операции

Югорского медика осудят за смерть ребенка после операции
pixabay.com

В ХМАО перед судом предстанет врач-анестезиолог-реаниматолог Нижневартовской окружной клинической детской больницы Рустам Назаров. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Трагедия произошла в 2020 году. Медик назначил операцию подростку, у которого выпала коленная чашечка. После операции ребенок впал кому и умер от остановки сердца. По версии следствия, в ходе анестезии Назаров применил препараты без учета их взаимодействия между собой, а затем не проследил за состоянием ребенка, здоровье которого после выхода из наркоза стало резко ухудшаться.

Уголовное дело направлено в Нижневартовский городской суд для рассмотрения по существу.


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Сегодня в 11:36, просмотров: 136, комментариев: 0
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