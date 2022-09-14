С 21 сентября Utair возобновляет рейс Нижневартовск — Самара. Рейсы будут выполняться по средам и субботам. Отправление из Нижневартовска в 12:30, из Самары — в 15:30. Билеты стоят чуть более 6500.

«В рамках стратегии развития авиаперевозок из городов Ханты-Мансийского автономного округа в сентябре открываем новый рейс из Нижневартовска в Самару. Сегодня жители Нижневартовска могут путешествовать прямыми рейсами Utair в Красноярск, Омск, Самару, Сочи, Тюмень, Уфу и Ханты-Мансийск», — прокомментировал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.