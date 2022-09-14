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Из Нижневартовска вновь можно будет улететь в Самару

Utair возобновляет рейс Нижневартовск — Самара

Из Нижневартовска вновь можно будет улететь в Самару
Фото: vk.com/utair

С 21 сентября Utair возобновляет рейс Нижневартовск — Самара. Рейсы будут выполняться по средам и субботам. Отправление из Нижневартовска в 12:30, из Самары — в 15:30. Билеты стоят чуть более 6500.

«В рамках стратегии развития авиаперевозок из городов Ханты-Мансийского автономного округа в сентябре открываем новый рейс из Нижневартовска в Самару. Сегодня жители Нижневартовска могут путешествовать прямыми рейсами Utair в Красноярск, Омск, Самару, Сочи, Тюмень, Уфу и Ханты-Мансийск», — прокомментировал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.


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Сегодня в 13:08, просмотров: 23, комментариев: 0
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