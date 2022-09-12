Житель Нижневартовска чуть не лишился кисти руки, уронив на себя болгарку

В Нижневартовске врачи спасли местного жителя от ампутации кисти руки. На своем дачном участке мужчина уронил на левую руку работающую болгарку и нанес себе рвано-резаную рану, повредил артерии, сухожилия и костные ткани в основании кисти.

«Существовала угроза ампутации кисти, так как из-за повреждения в ней отсутствовал кровоток, пальцы были холодные. Мы незамедлительно установили кровоостанавливающий жгут на предплечье, чтобы избежать кровопотери», - заявил лечащий врач-травматолог БУ «Нижневартовская окружная клиническая больница» Сергей Мальцев.

Специалисты в составе врачей-травматологов и сердечно-сосудистого хирурга провели совместную операцию в два этапа. Первым этапом травматологи провели остеосинтез большого пальца и сшили сухожилия. Завершающие штрихи внес хирург, выполнив удаление тромбов из сосудов и сшивание лучевой и локтевой артерии.

«Скорость оказания помощи и объединение работы нескольких специалистов в очередной раз сыграли важную роль в спасении руки пациента», - отметил сердечно-сосудистый хирург Дмитрий Корнилов.

Вартовчанин удачно прошел длительную реабилитацию в медучреждении и при выписке врачи наблюдали полное восстановление двигательных функций левой кисти. Ранее в Сургуте доктора помогли сургутянке с опухолью в мозге родить здорового ребенка.