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​Батареи в домах вартовчан начнут нагреваться 12 сентября

Подача отопления в жилые дома Нижневартовска начнется с понедельника

​Батареи в домах вартовчан начнут нагреваться 12 сентября
телеграм-канал "Нижневартовск | Официально"

Тепло в жилые дома Нижневартовска начнет поступать 12 сентября. Такое решение принято по результатам мониторинга прогноза погоды и обращений горожан в администрацию, сообщили в пресс-службе мэрии муниципалитета.

«Обязанность организовать подачу тепла в жилые дома возлагается на ресурсоснабжающее предприятие и управляющие компании при установлении среднесуточной температуры ниже 8 градусов на протяжении пяти суток», - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что начало отопительного сезона не привязано к конкретным датам. В предыдущие годы отопление давали в разное время: в 2017 году – 11 сентября, в 2018 году – 10 сентября, в 2019 году – 19 сентября, в 2020 году – 9 сентября, в 2021 году – 14 сентября.

С 5 сентября тепло начало поступать в социальные учреждения Нижневартовска. Подключено 87 объектов соцсферы.

Отопление в жилых домах Сургута начнется с 12 сентября и в среднем пройдет пять дней.


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Сегодня в 13:36, просмотров: 68, комментариев: 0
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