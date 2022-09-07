Власти Нижневартовска планируют строительство спортивных организаций

В Нижневартовске планируют построить сразу четыре крупных спортивных объектов. Сейчас власти города находятся в поиске подрядчика для работы над Центром лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем, который будет размещаться на территории комплекса «Радуга». Об этом рассказали в пресс-службе администрации Нижневартовска.

«Ввод Центра даст дополнительное развитие нижневартовской спортивной школе олимпийского резерва и позволит привлечь к здоровому образу жизни еще больше жителей. 13 сентября должны будут подвести итоги аукциона, тогда же озвучат подрядчика для строительства этого объекта», – рассказал начальник отдела по обеспечению деятельности подведомственных учреждений департамента по социальной политике администрации города Виталий Титов.

Кроме того, планируется строительство Центра боевых искусств, на базе которого будут представлено более 10 спортивных секций. «Для создания этого центра уже заключили муниципальный контракт, который включает в себя два этапа: выполнение проектно-изыскательных работ и непосредственно само строительство и оснащение комплекса. Готовый объект должны получить в 2024 году», – добавил заместитель директора департамента, начальник управления по физической культуре и спорту департамента по социальной политике администрации Нижневартовска Александр Федорус.

Еще в планах два объекта – реконструкция крытого тренировочного хоккейного корта и многофункциональный спортивный комплекс в 27 квартале.

Отметим, что строительство таких организаций было поручением губернатора Югры Натальи Комаровой после блестящего выступления вартовчан на Олимпиаде в Токио.