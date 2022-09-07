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Батареи в домах вартовчан начнут нагреваться на следующей неделе

В детсады и школы Нижневартовска начали подавать тепло

Батареи в домах вартовчан начнут нагреваться на следующей неделе
pixabay.com

В Нижневартовске стартовал отопительный сезон. В первую очередь тепло начали подавать в детские сады, школы и медицинские учреждения, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Подача тепла в объекты социальной инфраструктуры возобновляется по заявкам руководителей. По состоянию на 6 сентября в ресурсоснабжающую организацию поступило 98 заявок. Из них 50 уже отработано. Мероприятия по запуску тепла проводятся планомерно, без сбоев», – отметил заместитель главы города, директор департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Сергей Сериков.

Подача тепла в жилищный фонд будет осуществляться в соответствии с температурным режимом. Точной даты нормативными документами не установлено, закон требует ориентироваться по погоде. Отопительный сезон должен начаться, если в течение пяти дней среднесуточная температура держится на уровне ниже восьми градусов. По предварительным данным, в домах вартовчан батареи начнут нагреваться на следующей неделе, добавили в мэрии.

Ранее сообщалось, что отопительный сезон в Сургуте стартовал с 5 сентября. Тепло подается на объекты здравоохранения, образования и социальной сферы на основании заявок.


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Сегодня в 10:07, просмотров: 106, комментариев: 0
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