Новый антиалкогольный закон подтолкнул владельца ТЦ в Нижневартовске демонтировать детскую площадку

В Нижневартовске владелец ТЦ «Славянский» демонтировал свою детскую площадку, чтобы продолжить продавать алкоголь. Напомним, что с 1 сентября на территорию Югры магазинам нельзя реализовывать горячительные напитки, если менее чем в 30 метрах расположена детская или спортивная площадка.

В администрации города пояснили, что подобная мера применяется только в том случае, если владелец торговой точки не может решить возникшую проблему иначе:

«Этот вопрос рассмотрели на заседании Экспертно-консультативного совета по развитию малого и среднего предпринимательства 30 августа. Предприниматели города пояснили, что такие площадки демонтируют, если собственники торговых объектов не найдут других вариантов для организации торговли в рамках окружного законодательства (например, перенос входа или перепрофилирование объекта). Собственник этого торгового комплекса принял решение демонтировать свою детскую площадку со своей территории», – рассказали в мэрии.

Отметим, что из-за нововведения несколько точек сети алкомаркетов «Красное и Белое» могут перестать продавать спиртные напитки.