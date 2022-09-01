Вартовчанина обманули в покупке машины почти на 3 миллиона рублей

29-летний житель Нижневартовска хотел купить Тойоту Ленд Крузер на сайте бесплатных объявлений по привлекательной цене, перевел 2,8 млн рублей и обнаружил, что объявление пропало, а продавец перестал выходить на связь. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Югры.

Вартовчанин связался с «владельцем» авто, который подтвердил продажу машины и уточнил, что она находится в Москве. Тогда мужчина попросил своего родственника, проживающего в столице РФ, оценить автомобиль, на что получил положительный отклик и решил купить внедорожник.

«В дальнейшем дезинформированный покупатель через мобильное приложение перевел денежные средства в размере 2 800 000 рублей, но потом аферист удалил аккаунт с сайта объявлений и перестал выходить на связь. Тогда пострадавший понял, что его обманули и обратился в полицию. На данный момент сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ и устанавливают личность мошенника», - уточнили в ведомстве.

Отметим, что злоумышленник действительно указал реально существующий Ленд Крузер, но само объявление оказалось фейковым.