Школы Нижневартовска готовы к новому учебному году

На подготовку образовательных учреждений Нижневартовска к новому учебному году выделили более 73 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

«В школах были выполнены текущие и косметические ремонты помещений, ремонт сантехнического и вентиляционного оборудования, заменены оконные и дверные блоки, модернизирована автоматическая пожарная сигнализация, осуществлена огнезащитная обработка конструкций, а также проведены другие необходимые виды работ», – добавили в ведомстве.

Так, в средней школе №19 модернизировали баскетбольную и волейбольную площадки. В гимназии №1 сейчас ведутся работы по обустройству футбольного поля и полосы препятствий. Кроме того, на базе средней школы №14 создали технопарк для развития у детей современных навыков.