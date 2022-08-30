Пьяный водитель перевернулся в Нижневартовском районе

Накануне, 29 августа, в Нижневартовском районе произошла авария с опрокидыванием, в которой пострадали три человека. При проверке на состояние опьянения водителя установлено 0.76 промилле в выдыхаемом воздухе.

«В около 02:05 на 40 км автодороги Радужный-Новоаганск в Нижневартовском районе 38-летний водитель автомобиля Тойота Королла, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате автоаварии водитель и два его пассажира-подростки 16 и 17 лет получили травмы», – рассказали в отделении пропаганды УГИБДД Югры.

Всего за прошедшие сутки в округе зарегистрировали три ДТП, в которых восемь человек получили травмы.