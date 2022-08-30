Фигуры детей из картона вновь установили у пешеходных переходов Нижневартовска

В Нижневартовске рядом с пешеходными переходами вновь установили фигуры детей из картона. В Госавтоинспекции считают, что это повысит безопасность школьников на дорогах.

«Картонные школьники пешеходы вновь вернулись на улицы Нижневартовска, хотя говорили, что новых ставить не будут, так как они быстро ломаются и стоят дорого», – сообщает телеграм-канал «Типичный краб Нижневартовск».

Впервые дети из картона появились в Нижневартовске в 2018 году, напоминает «Сургутская трибуна». Не все водители оценили инициативу Госавтоинспекции: в первое время они останавливались перед «зеброй» и пытались уступить дорогу макетам.