Служебной собаке полиции Нижневартовска удалось обнаружить заблудившегося пенсионера, отправившегося рано утром в лес за грибами. Как сообщают в пресс-службе УМВД Югры, мужчина смог дозвониться до дочери и сообщить о случившемся.

«На поиски пропавшего выдвинулись дежурные наряды УМВД России по г. Нижневартовску. Четыре часа сотрудники полиции проводили поисковые мероприятия, проверяя лесополосу. След горожанина смогла обнаружить служебная собака Энцелад Мерседес, появлению которой вартовчанин был неслыханно рад», ‒ уточнили в окружном ведомстве.

Стоит отметить, что перед тем, как грибника обнаружили, мужчина провалился в болото и насквозь промок, поэтому пенсионера обнаружили вовремя, а Энцеладу Мерседесу было вручено положенное вознаграждение.