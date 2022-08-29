132 миллиона рублей задолжали вартовчане за воду

«Нижневартовские коммунальные системы» (НКС) объявили акцию для должников под названием «Пени исчезают в полночь». Горожане получат списание пени, если оперативно погасят долги за услуги холодного водоснабжения и водоотведения.

«Если у вас имеется задолженность за услуги холодного водоснабжения и водоотведения и на нее начислена неустойка, предприятие спишет пени при полном погашении долга, с учетом оплаты начислений за август 2022. Итоги подведут в октябре», - сообщает пресс-служба компании.

По словам директора по сбытовой деятельности НКС Юлии Бадиной, пени будут списаны следующим периодом. «В сентябре ждем оплаты, а за октябрь подведем итоги и спишем неустойку. Списанные пени жители увидят уже в следующей квитанции», - пояснила она.

По данным на 1 августа, порядка 66 тыс. вартовчан имеют задолженность в размере 132 млн рублей и начисленную неустойку на 11 млн рублей.